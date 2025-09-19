Sulle tribune di Tokyo, ai Mondiali d'atletica 2025, c'era anche il tennista azzurro
Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle. Il tennista azzurro ha assistito oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dove giocherà l'Atp 500 al via il 24 settembre, e ha festeggiato lo splendido argento dell'atleta italiano nel salto triplo. Sceso quasi fino alla pista, dove Dallavalle stava festeggiando con il suo staff, Berrettini lo ha salutato dandogli la mano e complimentandosi, ma non solo.
A guardare dal vivo la gara del salto triplo, nella quale Andrea Dallavalle ha conquistato uno splendido argento, c'era anche Matteo Berrettini, che si è congratulato con lui e gli ha chiesto un selfie, mentre Andrea era incredulo pic.twitter.com/S1LVhgxs1P— Tintintin (@t1nt1nt1) September 19, 2025
Dopo aver sceso qualche altro gradino, il tennista azzurro ha chiesto un selfie a Dallavalle, che ha acconsentito e il momento dello scatto è stato immortalato dalle telecamere Rai, con il video che è diventato rapidamente virale su X.