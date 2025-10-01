circle x black
Berrettini eliminato a Shanghai, l'azzurro battuto da Mannarino in due set

Il tennista romano è stato superato dal francese nel primo turno del Masters 1000 cinese

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Matteo Berrettini eliminato a Shanghai. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, al primo turno del Masters 1000 cinese, perdendo contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in un'ora e 53 minuti. Berrettini deve ancora ritrovare la forma migliore dopo gli infortuni che ne hanno condizionato l'ultima parte di stagione costringendolo a saltare gli Us Open.

Il tennista romano era reduce dall'eliminazione al secondo turno nell'Atp 500 di Tokyo, poi vinto da Carlos Alcaraz, dove era stato battuto dal norvegese Casper Ruud dopo essere tornato alla vittoria all'esordio, riuscendo a superare lo spagnolo Jaume Munar.

