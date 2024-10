Matteo Berrettini in campo a Parigi-Bercy. Il tennista romano è reduce dai quarti di finale raggiunti a Vienna, dove è stato battuto da Khachanov, e affronterà l'australiano Alexei Popyrin, numero 24 del ranking.

Il vincente tra Berrettini e Popyrin affronterà, ai sedicesimi di finale, Daniil Medvedev.

Berrettini-Popyrin, quando giocano e precedenti

Il match tra Berrettini e Popyrin è in programma oggi, martedì 29 ottobre, alle ore 12.30 circa. Tra i due ci sono due precedenti, entrambi vinti dall'azzurro, l'ultimo risalente al torneo di Vienna del 2021.

Berrettini-Popyrin, dove vederla in tv

Berrettini-Popyrin sarà trasmesso, come tutto il torneo di Parigi-Bercy, sui canali di SkySport, ma sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su Now e Tennis Tv.