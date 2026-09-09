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Bertolucci attacca gli US Open: "Così vogliono distruggere il tennis"

L'ex tennista azzurro ha parlato dopo la maratona che ha portato Alcaraz e Shelton a giocare oltre le 3 di notte

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
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09 settembre 2026 | 12.45
Redazione Adnkronos
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Paolo Bertolucci 'attacca' gli US Open. L'ex tennista azzurro si è scagliato contro l'organizzazione dello Slam americano, l'ultimo della stagione, dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz contro Ben Shelton, arrivata in cinque set e dopo oltre quattro ore e mezza di partita.

A New York il match è terminato intorno alle 3.30 ora locale, richiedendo uno sforzo fisico da parte dei giocatori che, secondo Bertolucci, ha quasi del 'disumano': "Chiedere ad un atleta di performare alle 3 di mattina significa perseguire un piano diabolico atto a distruggere il tennis", ha scritto in un tweet sul proprio profilo X.

A dare ragione a Bertolucci ci sono le immagini di Alcaraz, sofferente a più riprese durante il match. Lo spagnolo, che arrivava da quattro mesi lontano dai campi a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona, ha vomitato durante la partita, visibilmente provato dalla fatica.

 

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