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Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

I due tennisti azzurri sfidano gli spagnoli nella finale del tabellone di doppio maschile degli Internazionali d'Italia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Ipa/Fotogramma
Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Ipa/Fotogramma
17 maggio 2026 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto del tabellone di doppio maschile.

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Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, orario e precedenti

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 14. Le due coppie di tennisti si sono sfidati in cinque precedenti, con gli azzurri in vantaggio 3-2 nel parziale. Nell'ultimo incrocio, alle ultime Finals di Torino, sono stati proprio Bolelli e Vavassori a trionfare in due set.

Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, dove vederla in tv

Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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