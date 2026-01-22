circle x black
Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Italiano ospita gli scozzesi nella settima giornata della fase campionato

Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
22 gennaio 2026 | 07.01
Redazione Adnkronos
Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall'Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O'Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l'obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Bologna-Celtic, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Celtic, oggi alle 21:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill

Bologna-Celtic, dove vederla

Bologna-Celtic sarà visibile su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

