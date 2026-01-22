La squadra di Italiano ospita gli scozzesi nella settima giornata della fase campionato
Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall'Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O'Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l'obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming
Ecco le probabili formazioni di Bologna-Celtic, oggi alle 21:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
Celtic (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill
Bologna-Celtic sarà visibile su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.