Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I rossoblù ospitano i biancocelesti nei quarti di Coppa Italia

11 febbraio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
Ultimo quarto di finale in Coppa Italia. Oggi, mercoledì 11 febbraio, il Bologna ospita la Lazio - in diretta tv e streaming, in chiaro - a caccia di un pass per la semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell'ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Bologna-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma oggi, mercoledì 11 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Bologna-Lazio, dove vederla in tv

Bologna-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

