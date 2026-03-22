circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoblù affrontano i biancocelesti nella 30esima giornata di Serie A

Bologna-Lazio - Ipa/Fotogramma
Bologna-Lazio - Ipa/Fotogramma
22 marzo 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna ospita la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù sfidano i biancocelesti - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal trionfo in Europa League contro la Roma, battuta 4-3 all'Olimpico e valsa l'accesso ai quarti di finale del torneo, dopo aver vinto 1-0 in trasferta con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Quella di Sarri invece ha battuto il Milan con lo stesso risultato all'Olimpico.

CTA

Bologna-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Bologna-Lazio, dove vederla in tv

Bologna-Lazio sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bologna lazio lazio bologna lazio oggi bologna lazio oggi bologna lazio orario bologna lazio dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza