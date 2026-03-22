Il Bologna ospita la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, i rossoblù sfidano i biancocelesti - in diretta tv e streaming - al Dall'Ara nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal trionfo in Europa League contro la Roma, battuta 4-3 all'Olimpico e valsa l'accesso ai quarti di finale del torneo, dopo aver vinto 1-0 in trasferta con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Quella di Sarri invece ha battuto il Milan con lo stesso risultato all'Olimpico.

Bologna-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Lazio è in programma oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Odgaard, Moro, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

Bologna-Lazio, dove vederla in tv

Bologna-Lazio sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.