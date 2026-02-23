circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoblù ospitano i friulani nella 26esima giornata di Serie A

Santiago Castro - Ipa/Fotogramma
Santiago Castro - Ipa/Fotogramma
23 febbraio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna protagonista in Serie A. Oggi, lunedì 23 febbraio, i rossoblù ospitano l'Udinese - in diretta tv e streaming - allo stadio Dall'Ara nella 26esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brann nell'andata dei playoff di Europa League, mentre nell'ultimo turno di Serie A ha battuto il Torino 2-1 in trasferta. Quella di Runjaic invece ha perso in casa con il Sassuolo con lo stesso risultato.

Bologna-Udinese, orario e probabili formazioni

La sfida tra Bologna e Udinese è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda, Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano

Udinese (3-4-2-1): Okoye, Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

Bologna-Udinese, dove vederla in tv

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bologna udinese bologna udinese bologna udinese oggi bologna oggi bologna udinese orario bologna udinese dove vederla tv bologna udinese probabili formazioni serie a
Vedi anche
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza