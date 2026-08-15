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Borussia Dortmund-Roma, Ndicka travolto... dall'arbitro - Video

Fallo 'inedito' durante l'ultima amichevole dei giallorossi

Il 'fallo' su Ndicka - X
Il 'fallo' su Ndicka - X
15 agosto 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fallo choc in Borussia Dortmund-Roma... da parte dell'arbitro. Oggi, sabato 15 agosto, i giallorossi hanno sfidato i tedeschi nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione, con la prima giornata di Serie A fissata per il weekend del 23 agosto. La gara del Signal Iduna Park è terminata 2-2 con i gialloneri a rimontare il doppio vantaggio iniziale firmato Dybala-Cristante, ma la partita ha fatto vedere anche una scena inedita e a dir poco surreale.

Sul finire del primo tempo, quando il risultato era già fissato sul 2-2, Ndicka riesce a strappare palla a un avversario a centrocampo e alza la testa alla ricerca di compagni, ma la sua corsa viene fermata dall'arbitro. Nessun fischio però, bensì un vero e proprio placcaggio rugbistico, con il difensore ivoriano che rimane a terra dolorante.

Il direttore di gara tedesco Siebert infatti stava correndo senza guardare il pallone e si è scontrato con Ndicka, travolgendolo con una spallata sul petto per poi alzare le braccia per scusarsi.

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