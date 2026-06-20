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Brian Brobbey, chi è attaccante dell'Olanda che ha firmato doppietta con Svezia

Il centravanti del Sunderland è stato grande protagonista ai Mondiali

Brian Brobbey - Afp
Brian Brobbey - Afp
20 giugno 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brian Brobbey è il grande protagonista, a sorpresa, di Olanda-Svezia. Oggi, sabato 20 giugno, l'attaccante orange ha firmato una doppietta in 17 minuti durante la partita valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026. La scelta di Koeman, che ha scelto lui al centro dell'attacco facendo 'traslocare' Malen sulla destra, è stata quindi ripagata. Ma chi è Brobbey?

Chi è Brian Brobbey

Brian Brobbey è un attaccante olandese di 24 anni, classe 2002. Nato ad Amsterdam, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Ajax, che l'ha fatto esordire da giovanissimo nel calcio dei grandi. Nel 2021 il trasferimento in prestito al Lipsia, dove però non è riuscito a lasciare il segno, tornando quindi in Eredivisie.

Qui è diventato uno dei punti fermi dell'Ajax, nonché riferimento offensivo della squadra, imponendosi sempre più come prima punta di movimento. La scorsa estate Brobbey è volato in Inghilterra per trasferirsi al Sunderland, che lo ha pagato 20 milioni di euro. Alla prima stagione in Premier League l'attaccante olandese ha firmato 7 gol e un assist in 33 presenze stagionali.

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brobbey chi è brobbey olanda olanda svezia mondiali
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