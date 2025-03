Federica Brignone trova un'altra vittoria pazzesca con una giornata capolavoro. L'azzurra trionfa nel gigante di Are con due manche impeccabili (miglior tempo sia nella prima che nella seconda) e centra il successo numero 36 in Coppa del Mondo. La valdostana domina in Svezia in 1'52"67, davanti alla neozelandese Alice Robinson (+1"36) e a un'eccezionale Lara Colturi (+1"43).

Grandi rimpianti per Sofia Goggia, che manca un podio alla portata per un errore sul dosso cruciale. In quel momento, Sofia (che ha chiuso a 6"76) aveva 4 decimi di vantaggio sulla neozelandese Robinson.