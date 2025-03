Federica Brignone a un passo dalla Coppa del Mondo. La sciatrice azzurra ha trionfato nel SuperG di La Thuile, in Valle d'Aosta, in una gara accorciata dalle nevicate e dalle temperature miti dei giorni scorsi. Brignone ha chiuso in 57"95, precedendo Sofia Goggia, seconda a un solo centesimo di ritardo e la francese Romane Miradoli, distante cinque centesimi. Per Federica è il decimo successo in stagione, e grazie a questo successo si prende il primo posto anche nella classifica dei SuperG.

"Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia", ha detto a caldo Brignone, che ora ha 382 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Un distacco che, a quattro gare dal termine della Coppa del Mondo, da disputare a San Valley, negli Stati Uniti, mette virtualmente il trofeo nelle mani dell'azzurra.