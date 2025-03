Fabio Capello ricorda il grande telecronista Bruno Pizzul, morto oggi all'età di 86 anni. "Mi dispiace davvero molto. Ogni volta che sentivo la sua voce in una telecronaca era un'emozione, Bruno era una grande competente di calcio e nelle telecronache la sua grande qualità era la semplicità, era comprensibile a tutti anche chi il calcio lo seguiva saltuariamente magari solo in occasione delle partite della Nazionale", dice all'Adnkronos l'ex tecnico di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid. "Il ricordo più bello che ho di Bruno sono state le telecronache che abbiamo fatto insieme della Nazionale nel 1998 e 1999, ci si intendeva a meraviglia", aggiunge.

"Perdo un caro amico, avevamo tante cose in comune, siamo tutti e due friulani e con la passione per il calcio, spesso l'estate ci incontravamo a pranzo o a cena e si parlava di tutto in particolare del nostro sport. Mi mancherà", dice all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 Dino Zoff. "E' stato un grande professionista, un intenditore di calcio ma soprattutto un uomo con la schiena dritta, una persona a modo, mai sopra le righe", aggiunge Zoff.

"Ciao Bruno, mancherai a tutti! La tua voce riecheggia per l'eternità", il ricordo su Instagram di Roberto Baggio. Il pallone d'oro 1993 ha anche postato il gol da lui segnato contro la Cecoslovacchia ai Mondiali di Italia '90 con il commento di Pizzul.

In una nota sul sito della Federcalcio, il presidente della Figc, Gabriele Gravina scrive: “Il mondo del calcio e la Nazionale italiana piangono la scomparsa di Bruno Pizzul. Ha attraversato gli anni con la stoffa di un campione di razza. Grazie alla sua straordinaria professionalità e alla sua umanità è stato molto più di un giornalista, diventando un punto di riferimento per milioni di appassionati, che hanno identificato la sua voce con il profondo amore per la maglia Azzurra”.

"E' scomparso oggi, all'età di 86 anni, Bruno Pizzul, storico giornalista e telecronista, che ha accompagnato per oltre quarant'anni generazioni di appassionati in alcune delle serate più memorabili del nostro sport. Dal successo del Milan in Coppa delle Coppe nel 1973, alle vittorie europee di Parma e Lazio nel 1999, Pizzul ha raccontato decenni di trionfi dei Club italiani in Europa. E' stato anche una delle voci più iconiche a narrare le vicende della Nazionale italiana, commentando cinque 'Campionati del Mondo', dal Mondiale argentino del 1986, fino alla Coppa del Mondo in Corea e Giappone del 2002, entrando nella storia del calcio italiano con le indimenticabili telecronache delle "Notti Magiche" di Italia '90 e dello straordinario percorso fino alla finale di USA '94". Così la Lega calcio di Serie A.

"Storica voce dello sport italiano, hai raccontato le emozioni del calcio e i successi nerazzurri con passione. Caro Bruno, ti ricordiamo allo stadio con le cuffie e il microfono, tuoi inseparabili compagni. Stringiamo in un grande abbraccio la tua famiglia e tutti i tuoi cari". Così l'Inter sui suoi profili social ricorda Bruno Pizzul.

"Il giornalismo sportivo perde una delle sue figure di riferimento, che grazie alla grande professionalità, al ritmo cadenzato delle telecronache e ai modi gentili, resterà nel cuore di tutti gli amanti dello sport. Tutta la Lega Serie A si stringe alla famiglia Pizzul ed esprime le più sentite condoglianze", conclude la Serie A.

"L'ASRoma si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Bruno Pizzul e si stringe attorno alla sua famiglia. La sua telecronaca è divenuta parte della storia sportiva che ha raccontato, la sua voce resterà indimenticabile", l'omaggio della Roma su X.

Anche la "S.S. Lazio si stringe alla famiglia di Bruno Pizzul, colonna portante delle telecronache italiane. Inconfondibile timbro di voce, Pizzul è stato fonte di ispirazione per innumerevoli giornalisti che si sono successivamente avvicinati alla professione. Mancheranno a tutti la sua pacatezza e la sua eleganza", l'addio con una nota sul proprio sito ufficiale.

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzul, indimenticabile voce dello sport italiano", il ricordo del Napoli sui suoi profili social.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Pizzul nel ricordo di Bruno Pizzul, ex calciatore, figura iconica del giornalismo sportivo italiano e voce storica della Nazionale italiana dal 1986 al 2002, per un totale di cinque campionati mondiali e quattro europei. Fu lui a narrare le Notti Magiche di Italia 90, gli sfortunati rigori di USA 94 e le alterne emozioni di Euro 2000, in Belgio e Olanda. A lui toccò anche l'improbo compito di raccontare la terribile notte dell'Heysel, con la morte di 39 tifosi della Juventus. Orgoglioso delle sue origini friulane, pur non tradendo mai la propria imparzialità Pizzul ha spesso rivelato le sue simpatie per il Toro, anche nel ricordo del Grande Torino. E' stato un modello per generazioni di giornalisti, distinguendosi sempre per competenza, garbo e passione. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tanti amici il profondo cordoglio e il caloroso abbraccio del mondo granata". Così il Torino, con una nota sul proprio sito ufficiale.