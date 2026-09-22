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18 miliardi di patrimonio, ma senza squadra: il calciatore più ricco al mondo è disoccupato

Faiq Bolkiah è il nipote del Sultano del Brunei e si è ritrovato senza contratto dopo le ultime stagioni in Thailandia

Faiq Bolkiah - Instagram
Faiq Bolkiah - Instagram
22 settembre 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giocatore più ricco del mondo è disoccupato. Faiq Bolkiah è un attaccante di 28 anni nato a Los Angeles ma cresciuto calcisticamente in Inghilterra, nonchè nipote del ricchissimo Sultano del Brunei. Sebbene la carriera di Bolkiah non sia decollata infatti, può contare su un patrimonio superiore a quello di Messi e Ronaldo, laurendosi così a pieno titolo come il calciatore più ricco del mondo.

Secondo alcune stime, il figlio del principe Jefri Bolkiah può contare su un patrimonio netto di circa 18 miliardi di euro. Una condizione economica che ha agevolato la sua carriera sportiva, anche se negli ultimi anni ha giocato in Thailandia. Bolkiah ha mosso i primi passi nei vivai di Southampton, Chelsea e Leicester, ma senza riuscire mai a esordire in prima squadra. Nel calcio dei grandi ha giocato in Portogallo con il Maretimo, squadra di Primeira Liga, prima di volare in Asia. Ora però che il Ratchaburi ha deciso di non rinnovargli il contratto, l'ala si è ritrovata di colpo senza squadra, nonostante alcune presenze racimolate con la nazionale del Brunei.

Un grave infortunio ne ha condizionato le ultime due stagioni, tanto che lo scorso anno ha visto pochissimo il campo, motivo per cui le trattative per il rinnovo del suo contratto con il Ratchaburi si sono arenate. Nonostante sia senza squadra però, Bolkiah rimane, come detto, il calciatore più ricco al mondo.

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calciatore più ricco mondo messi ronaldo
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