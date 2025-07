Calcio, Costacurta: "Allegri un vincente, Lautaro intelligente"

"Credo che Allegri sia un vincente, ha già dimostrato da tutte le parti quanto è bravo. Io non sono il suo primo tifoso, se c'è una partita probabilmente non è la mia prima scelta, però devo dire che per quel che riguarda la mentalità vincente, il ritorno a un calcio tradizionale italiano che possa portare risultati, Max è il migliore". Lo ha detto l'ex calciatore Alessandro Costacurta che questa sera al Teatro Romano di Fiesole ha ricevuto il Premio internazionale Fair Play Menarini. Parlando invece del recente sfogo del capitano dell'Inter Costacurta ha spiegato: "Io credo che Lautaro sia una persona intelligente, credo che sia diventato un ottimo capitano, mi ha sorpreso, lo ammetto, però se ha deciso di fare una strigliata così pubblicamente, probabilmente il gruppo aveva bisogno che quella strigliata fosse pubblica".