circle x black
Cerca nel sito
 

L'Al Hilal prende in giro la Roma nel video presentazione di Summerville, 'Tutte le strade portano a...'

Il club saudita usa l'ironia contro i giallorossi dopo avrgli strappato l'attaccante olandese sul mercato

Crysencio Summerville - Ipa
Crysencio Summerville - Ipa
25 luglio 2026 | 16.19
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

L'Al Hilal ha ufficializato ieri l'acquisto dell'attaccante esterno olandese Crysencio Summerville dal West Ham e nel video di presentazione ha mandato una frecciatina alla Roma, sua diretta concorrente per il giocatore fino all'ultimo momento. Nel video dell'annuncio, nei secondi iniziali appare la scritta: "Tutte le strade portano a..." subito dopo si legge la scritta Riyadh.

Un celebre modo di dire cambiato e distorto per stuzzicare i tifosi giallorossi. Claim replicato in un altro posto, più esplicito con il video del giocatore e la scritta: Tutte le strade conducono all'Al-Hilal".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Summerville Roma mercato Al Hilal
Vedi anche
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza