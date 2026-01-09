circle x black
Cerca nel sito
 

Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l'addio alla Roma

Il centrocampista non potrà tornare a giocare in Italia a causa del deibrillatore sottocutaneo

Edoardo Bove - Fotogramma/IPA
Edoardo Bove - Fotogramma/IPA
09 gennaio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Edoardo Bove torna in campo? Dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter nel dicembre 2024, il centrocampista, potrebbe ripartire con il calcio giocato. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore ha definito ieri la risoluzione del suo contratto con la Roma. Bove quindi si è liberato ed è ora alla ricerca di una nuova sistemazione, supportato dal suo entourage. Per lui, ci sono richieste soprattutto dall'Inghilterra con il Watford (squadra di Serie B inglese) in prima fila.

Perché Bove non può giocare in Italia?

Bove non potrà giocare in Serie A: dopo il malore di oltre un anno fa, il classe 2003 vive oggi con un defibrillatore sottocutaneo e per le norme italiane non può ottenere l'idoneità sportiva. Ma qual è il motivo? In Italia, non è consentità l'attività sportiva professionistica con questo dispositivo, per i rischi legati ai contatti e agli urti. La sua carriera potrà perciò proseguire solo all'estero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Edoardo Bove Bove Bove oggi Bove Roma Bove squadra
Vedi anche
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza