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Calenda: "La nuova Ferrari Luce è un insulto a chi ama il Cavallino"

Il leader di Azione commenta sui social il primo modello full electric progettato a Maranello

Calenda e la nuova Ferrari Luce - IPA/Ferrari
Calenda e la nuova Ferrari Luce - IPA/Ferrari
26 maggio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlo Calenda non ci sta. Il leader di Azione non gradisce la nuova Ferrari Luce, presentata ieri, e dice la sua sui social con un tweet diventato presto virale: "La Ferrari Luce è un insulto estetico e tecnologico per chi ama la Ferrari o, come nel mio caso, ci ha lavorato".

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Le parole di Calenda sono un attacco diretto a John Elkann, amministratore delegato di Exor: "Complimenti a Elkann che dopo aver semidistrutto o alienato Marelli, Comau, Iveco, Fiat, Alfa, Maserati, Lancia, Scuderia Ferrari, Juventus, Repubblica e Stampa ci prova ora con Ferrari. E non era facile".

La 'Luce' è la prima full electric Ferrari, presentata ieri, lunedì 25 maggio. Calenda, come tanti appassionati del Cavallino, non ha gradito l'estetica e gli interni del nuovo modello progettato a Maranello.

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