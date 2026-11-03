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Sport e Salute, Camarda incontra studenti nell'iniziativa 'Scuola Attiva'

All’IC Paolo e Larissa Pini, un confronto diretto con gli studenti e una lezione con i tutor di Sport e Salute

Camarda e gli studenti - Sport e Salute
Camarda e gli studenti - Sport e Salute
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03 novembre 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Perché fate sport?", "Che cosa vi dà che non trovate da nessun'altra parte?", "Vi è mai capitato di voler smettere? E che cosa vi ha fatto cambiare idea?". A fare le domande, questa volta, è Francesco Camarda, attaccante del Milan. A rispondere sono gli alunni dell’IC Paolo e Larissa Pini di Milano. È da questo dialogo che prende forma l’incontro con gli studenti nell’ambito di 'Scuola Attiva', il progetto promosso da Sport e Salute per avvicinare le nuove generazioni all’attività motoria e ai suoi valori.

Camarda ascolta, raccoglie le risposte e si confronta con gli studenti. Le domande diventano un modo per parlare di amicizia, divertimento, impegno, rispetto delle regole, fiducia in sé stessi e capacità di affrontare le difficoltà. Valori che si imparano giocando, molto prima di inseguire un risultato. Dopo il confronto, si passa dalle parole al movimento. Gli studenti partecipano a una lezione di attività motoria guidata dai tutor di Sport e Salute: un’esperienza pratica in cui sperimentare il piacere di muoversi, collaborare e mettersi alla prova insieme. L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale promosso da Sport e Salute e adidas per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo tra i più giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare ragazze e ragazzi sull’importanza di praticare attività fisica e contribuire a costruire le condizioni perché continuino a farlo nel tempo.

"Quando giochi a calcio, impari che non devi fare tutto da solo: hai dei compagni, qualcuno che ti aiuta e qualcuno che conta su di te. E non è importante essere il più bravo per sentirsi parte della squadra. La cosa bella dello sport è proprio questa: ti dà la possibilità di metterti alla prova, divertirti e migliorare, anche quando qualcosa non ti riesce. Se posso lasciare un messaggio ai ragazzi, è di non avere paura di provare e di non pensare che lo sport sia soltanto per chi vuole diventare un professionista. È un’esperienza che può dare tanto a tutti", ha dichiarato Francesco Camarda.

L’incontro all’IC Paolo e Larissa Pini conferma il valore di un percorso che porta lo sport nella quotidianità scolastica e promuove stili di vita attivi attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti, dei docenti e dei tutor. Una sinergia tra Sport e Salute e adidas che punta a contrastare il drop-out sportivo partendo proprio dai più giovani, dando loro occasioni per sperimentare, partecipare e trovare nello sport una passione da coltivare.

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