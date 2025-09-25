circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez, cos'è successo

Il numero uno al mondo è stato costretto al medical time out. Ecco il motivo

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
25 settembre 2025 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, giovedì 25 settembre, il numero uno al mondo si è seduto a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Alcaraz ha fatto tremare i suoi tifosi per qualche secondo, portandosi le mani al volto, poi si è rimesso in piedi per sedersi in panchina, dove sono intervenuti i membri del suo staff per la fasciatura durante il medical time out. Lo spagnolo è poi tornato a giocare, vincendo il primo set.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carlos Alcaraz Alcaraz infortunio Alcaraz Tokyo Alcaraz stop
Vedi anche
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza