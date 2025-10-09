circle x black
Spionaggio a Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo

L'attività era stata commissionata all’agenzia privata Equalize per raccogliere prove su un presunto uso di sostanze dopanti di Marcell.Escluso ogni coinvolgimento nella vicenda di Filippo, oro olimpico a Tokyo nella staffetta 4x100

Filippo Tortu e Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
Filippo Tortu e Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
09 ottobre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
Il Tribunale Federale della Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e di inibizione a Giacomo Tortu, ex velocista e fratello di Filippo, campione olimpico nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo, per il caso di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs. Spionaggio commissionato all’agenzia privata Equalize con l'obiettivo di raccogliere prove su un suo presunto uso di sostanze dopanti.

Durante i tre anni Giacomo Tortu, per il quale la Procura Federale aveva chiesto la radiazione, non potrà svolgere alcuna attività in ambito Fidal né accedere ai campi di allenamento o di gara. Escluso ogni coinvolgimento del fratello Filippo e scagionata la società Raptors Milano, di cui Giacomo è presidente.

