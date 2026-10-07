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Russia, Andrea Cassarà è il nuovo ct della nazionale di fioretto

Il 42enne bresciano guiderà sia la squadra femminile sia quella femminile

Andrea Cassarà - Ipa/Fotogramma
Andrea Cassarà - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 12.34
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico della nazionale russa di fioretto. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla Federazione di scherma russa tramite i propri canali Telegram, confermando che l'ex atleta azzurro ricoprirà la guida tecnica sia della selezione maschile che di quella femminile. Cassarà ha conquistato due medaglie d'oro olimpiche nel fioretto a squadre, ad Atene 2004 e Londra 2012, nel suo ricco palmares figurano anche un titolo mondiale individuale e sette a squadre e cinque Coppe del Mondo. Il 42enne bresciano ripercorre i passi di Stefano Cerioni, che aveva allenato la nazionale russa di fioretto dal 2013 al 2016.

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