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Champions, oggi i quarti Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool - La diretta

Tocca alle sfide d'andata, con i due big match del Camp Nou e del Parco dei Principi

Lewandowski - Fotogramma/IPA
Lewandowski - Fotogramma/IPA
08 aprile 2026 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con l'andata dei quarti di finale. Oggi, mercoledì 8 aprile, tocca al big match tra il Psg e il Liverpool, al Parco dei Principi, e al derby di Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid al Camp Nou. Si comincia alle 21.

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Dove vedere Barcellona-Atletico e Psg-Liverpool? Il derby di Spagna sarà trasmesso in diretta tv da Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (251). La gara sarà trasmessa anche gratis e in chiaro su TV8. Sfida visibile in streaming su Now e Sky Go.

La partita dei quarti di Champions tra Psg e Liverpool è invece trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video.

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Psg Liverpool Barcellona Atletico diretta Champions diretta Psg Liverpool diretta Barcellona Atletico
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