Comincia la Champions League 2024-2025 e oggi parte il nuovo format del torneo a girone unico, con 18 match spalmati su 3 giorni. Oggi scendeo in campo la Juventus, impegnata in casa contro il Psv Eindhoven alle 18.45 nel match che sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

Juventus-Psv, diretta tv e formazioni

La Juve allenata da Thiago Motta torna in Champions League dopo una stagione fuori dalle coppe europee. La partita, in programma alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni:

JUVE (4-1-4-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3) - Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Noa Lang. Allenatore: Bosz.

La nuova formula

Alla nuova Champions League partecipano 36 squadre inserite in un girone unico. Nella prima fase ogni squadra disputa otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking Uefa.

Le prime otto squadre della classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto si affrontano successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno, per raggiungere le altre otto squadre agli ottavi.