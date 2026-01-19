Francesco Maestrelli protagonista agli Australian Open 2026. Il tennista pisano si è qualificato per il tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026 e oggi, lunedì 19 gennaio, ha vinto per la prima volta un match nello Slam australiano contro Terence Atmane e ora potrebbe sfidare Novak Djokovic al secondo turno. Ma chi è il tennista azzurro? Ecco la sua storia.

Francesco Maestrelli, esordio da sogno agli Australian Open

L'azzurro ha vinto il suo primo match nel main draw degli Australian Open in maniera clamorosa. Attualmente numero 137 del ranking Atp, l'azzurro ha eliminato il francese Terence Atmane (numero 64 Atp), per 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1. Partenza sprint con un grande primo set, poi il calo, i due set persi e la rimonta finale con due set dominati e chiusi in maniera magistrale.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli

Francesco Maestelli, tennista italiano classe 2002 nato a Pisa, ha battuto pochi giorni fa Dusan Lajovic con il punteggio 4-6, 6-4, 6-3 e si è qualificato così per gli Australian Open 2026, primo Slam dell'anno e il primo della sua carriera sportiva. Dopo aver sfiorato la qualificazione agli Us Open 2022 e al Roland Garros 2024, quando fu battuto al set decisivo rispettivamente da Nuno Borges e Mikhail Kukushki, il toscano sbarca nel tabellone di un major.

Il suo miglior risultato nella classifica ATP in singolare è il numero 137, appena raggiunto il 5 gennaio 2026, mentre in doppio ha raggiunto il numero 318, il 21 agosto 2023. Per caratteristiche tecniche e simile postura in campo è stato etichettato come il 'piccolo Medvedev'.

Nel 2022, a Verona, Maestrelli aveva conquistato il suo primo Challenger. A ottobre dello stesso anno, Maestrelli ha ricevuto una wild card per il suo debutto nell'ATP Tour al Firenze Open, perdendo al primo turno contro JJ Wolf. A giugno del 2023, Maestrelli ha raggiunto la top 150 dopo la finale dell'Emilia-Romagna Open Challenger 2023.