circle x black
Cerca nel sito
 

Chris Froome operato con successo: "Grato per le cure ricevute"

Il ciclista britannico era caduto in allenamento in Costa Azzurra nei giorni scorsi, riportando uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari

Chris Froome - Ipa
Chris Froome - Ipa
29 agosto 2025 | 17.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chris Froome è stato operato con successo e si trova in ospedale dove sta ricevendo le cure del personale sanitario. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del ciclista britannico della Israel Premier Tech, caduto in allenamento in Costa Azzurra nei giorni scorsi, è il suo entourage.

"Possiamo confermare che Chris è stato operato con successo, a seguito dei suoi infortuni. Le procedure sono andate come pianificato, Chris ora è in ospedale e sta ricevendo le cure dei medici e del personale sanitario che lo sta seguendo", si legge sui social. "Chris è su di morale ed è molto grato per l’eccellente supporto medico che ha ricevuto. Lui e la famiglia ci tengono a ringraziare i tifosi, gli appassionati, gli amici e tutta la comunità del ciclismo per il loro interesse e per i messaggi ricevuti in questi giorni”, conclude il comunicato.

Il corridore quarantenne aveva riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari a seguito dell'incidente durante l'allenamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Chris Froome Chris Froome oggi Chris Froome incidente Chris Froome tour 2025
Vedi anche
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza