Il campione sloveno ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani
E' un Tadej Pogacar sempre più imprendibile nel Tour de France 2026. Il campione sloveno del Team Uae Emirates XRG si è imposto anche nella diciannovesima tappa, la Gap - Alpe d'Huez, di 127.9 km, aggiudicandosi la quinta tappa di questa edizione della Grande Boucle. Pogacar ha auto la meglio sul francese Lenny Martinez, che ha chiuso secondo, e l'ecuadoriano Richard Carapaz, terzo, mentre Remco Evenepoel è rimasto attardato, perdendo 2'30 dallo sloveno.
Pogacar ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani. Domani la ventesima tappa, la Le Bourg-d'Oisans - Alpe d'Huez, di 170.9 km.