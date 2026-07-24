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Tour de France, Pogacar vince anche sull'Alpe d'Huez

Il campione sloveno ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani

Tadej Pogacar - Ipa
Tadej Pogacar - Ipa
24 luglio 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' un Tadej Pogacar sempre più imprendibile nel Tour de France 2026. Il campione sloveno del Team Uae Emirates XRG si è imposto anche nella diciannovesima tappa, la Gap - Alpe d'Huez, di 127.9 km, aggiudicandosi la quinta tappa di questa edizione della Grande Boucle. Pogacar ha auto la meglio sul francese Lenny Martinez, che ha chiuso secondo, e l'ecuadoriano Richard Carapaz, terzo, mentre Remco Evenepoel è rimasto attardato, perdendo 2'30 dallo sloveno.

Pogacar ha anche superato il record di scalata del Pirata Marco Pantani. Domani la ventesima tappa, la Le Bourg-d'Oisans - Alpe d'Huez, di 170.9 km.

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Tour de France Pogacar Alpe d'Huez
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