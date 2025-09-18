circle x black
Lotito: "Falso che io sia malato, guiderò la Lazio ancora a lungo"

La nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste

Claudio Lotito (Fotogramma)
Claudio Lotito (Fotogramma)
18 settembre 2025 | 19.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento". E' quanto ha scritto il presidente della Lazio Claudio Lotito in una nota, pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste, circa "alcune notizie circolate nelle ultime ore".

"Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private, diffuse senza alcuna autorizzazione" aggiunge. "Ho dato mandato ai miei legali di rivolgersi al Garante della privacy e all’Autorità giudiziaria per la tutela dei miei diritti". "È evidente come tali notizie, artefatte e prive di verità, abbiano il solo scopo di destabilizzare l'ambiente e l'immagine della S.S. Lazio, società quotata in Borsa e, quindi, sottoposta a regole di massima trasparenza e responsabilità - sottolinea Lotito -. Sono felice di confermare ai nostri tifosi che continuerò ancora a lungo a guidare la S.S. Lazio con la stessa determinazione e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinto, continuando in una gestione solida che porterà il club a operare con forza e stabilità per altri 125 anni di storia".

