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US Open, oggi Cobolli-Comesana: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro esordisce nello Slam americano

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
01 settembre 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli debutta agli US Open 2026. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida l'argentino Francisco Comesana - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam americano. Cobolli arriva a New York dopo l'eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati, quando si arrese ad Arthur Fils, poi vincitore del torneo.

Cobolli-Comesana, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Comesana è in programma oggi, martedì 1 settembre, alle non prima delle ore 17. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell'ultimo Masters 1000 di Montecarlo.

Cobolli-Comesana, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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