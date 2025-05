Flavio Cobolli festeggia il compleanno con un allenamento speciale con Carlos Alcaraz. Il 23enne romano, che oggi 6 maggio spegne le candeline, in vista dell'esordio agli Internazionali d'Italia si allena con lo spagnolo.

Flavio has some strong opinions about tonight's match #IBI25 pic.twitter.com/OGPz72yQH6 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2025

Prima di scendere in campo, Alcaraz avvia una 'pericolosa' discussione sul match Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. "L'Inter batte il Barcellona stasera?", la domanda a Cobolli. La risposta dell'azzurro, nel video diffuso dal profilo X degli Internazionali, non è chiarissima ma si può intuire dalla reazione di Alcaraz: "Come no?". "Lui tifa Roma", dice una voce fuori campo. "Occhio alle telecamere...".