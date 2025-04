Flavio Cobolli vola in semifinale a Bucarest, Luciano Darderi a Marrakech. Il tennista fiorentino, numero 45 del mondo, ha battuto in due set l'austriaco Filip Misolic con il punteggio di 7-6 (5), 6-4 nei quarti di finale dell'Atp 250 rumeno in un'ora e 55 minuti. Ora per Cobolli, reduce da un difficile inizio di 2025, ci sarà la sfida in semifinale con il vincente della sfida tra il bosniaco Damir Dzumur e lo spagnolo Pedro Martinez.

Primo set molto equilibrato a Bucarest, che si trascina al tie break. Nel game decisivo Cobolli piazza lo strappo trionfando 7-5. Nel secondo parziale Misolic cala d'intensità e l'azzurro ne approfitta, portando a casa un 6-4 che gli vale l'accesso alla semifinale di Bucarest.

Vola anche Luciano Darderi, che festeggia la semifinale dell'Atp 250 di Marrakech. L'italo-argentino, numero 57 del mondo, ha superato in due set il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 57 minuti. Ora Darderi affronterà, per l'accesso alla finale del torneo marocchino, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, 57esimo del ranking.