Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, mercoledì 9 luglio, affronta Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo. L’azzurro ha superato Marin Cilic nel turno precedente, mentre l’ex numero uno al mondo è reduce dal successo contro Alex De Minaur. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Cobolli-Djokovic, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Djokovic oggi a Wimbledon 2025 dovrebbe iniziare non prima delle 16. C’è stato un solo confronto in carriera tra loro, vinto dal serbo nel 2024 al terzo turno di Shanghai.

Cobolli-Djokovic, dove vederla

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.