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Internazionali, Cobolli 'impazzisce'... per Sinner: la reazione dopo punto di Jannik

I due tennisti si sono allenati insieme al Foro Italico

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
09 maggio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli 'si dispera' durante l'allenamento con Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il numero 1 del mondo farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026 contro Sebastian Ofner - in diretta tv e streaming - mentre quello romano se la vedrà con Terence Atmane al secondo turno. Nella giornata di ieri i due si sono allenati insieme al Foro Italico e hanno dato vita a uno show che ha raccolto gli applausi e i cori degli spettatori.

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Dopo una fase di riscaldamento, i due si sono affrontati in un set, vinto 6-4 da Sinner, dove Cobolli, per un attimo, si è lasciato andare a un momento vera frustrazione. Durante uno scambio lungo il numero 1 del mondo ha fatto correre il connazionale da una parte all'altra del campo, fino alla palla corta con cui ha vinto il punto.

Risultato: Cobolli piegato dalla stanchezza, che alza gli occhi al cielo e allarga le braccia, mentre il pubblico del Foro è in estasi.

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