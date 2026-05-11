circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli-Tirante: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'argentino nel terzo turno degli Internazionali

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
11 maggio 2026 | 08.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna protagonista agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Thiago Agustin Tirante - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli all'esordio ha battuto il francese Terence Atmane, mentre Tirante ha superato Cadenasso e Norrie.

CTA

Cobolli-Tirante, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Tirante è in programma oggi, lunedì 11 maggio, alle ore 19. Il match è infatti il primo del programma serale del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 2-1. Nell'ultimo Masters 1000 di Miami però è stato Tirante a imporsi in tre set al primo turno.

Cobolli-Tirante, dove vederla in tv

Cobolli-Tirante sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cobolli tirante cobolli tirante cobolli tirante oggi cobolli dove vederla tv cobolli orario
Vedi anche
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza