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Cobolli, problemi intestinali a Wimbledon: la spiegazione di Flavio

Il tennista azzurro ha parlato dopo il match vinto contro Khachanov

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
04 luglio 2026 | 19.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli e i problemi intestinali, una storia che si ripete anche a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, il tennista azzurro ha battuto il russo Karen Khachanov al termine di una maratona di quattro ore e cinque set, in cui nel primo parziale ha subito un pesante 6-0.

Il motivo, lo ha spiegato lo stesso Cobolli al termine della partita: "Sentivo qualcosa allo stomaco, il dottore mi ha dato una mano e quando sono rientrato in campo finalmente stavo bene", ha detto l'azzurro, provocando le risate del pubblico e quelle dell'intervistatrice, che l'ha ironicamente ringraziato per la mole di informazioni.

"Sono stanco e farò in modo di essere pronto per la prossima partita", ha concluso Cobolli, che ha poi parlato della sua nuova esultanza ispirata all'attaccante del Brasile Matheus Cunha: "È stata una scommessa con il mio allenatore", ha raccontato Cobolli, "stiamo guardando i Mondiali e questa è l’esultanza che adoro imitare dell'attaccante brasiliano. Sono tre giorni che mi dimentico di farlo, oggi non potevo proprio".

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