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Mondiali, oggi Colombia-Svizzera: probabili formazioni e dove vederla in tv

I cafeteros sfidano gli elvetici alle 22 a Vancouver

Luis Diaz - Ipa/Fotogramma
Luis Diaz - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 07.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Colombia e Svizzera chiudono il programma degli ottavi di finale del mondiale 2026. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale sudamericana guidata in panchina dal ct Carlos Queiroz affronta la selezione elvetica del ct Murat Yakin - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà al Bc Place di Vancouver. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Argentina ed Egitto. Ai secidesimi i 'cafeteros' hanno superato il Ghana per 1-0, mentre i rossocrociati hanno superato 2-0 l'Algeria.

Colombia-Svizzera, orario e probabili formazioni

La sfida tra Colombia e Svizzera è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle ore 22. Ecco le probabili formazioni:

Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Queiroz.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo. Ct: Yakin.

Colombia-Svizzera, dove vederla in tv

Colombia-Svizzera sarà trasmessa in diretta televisiva su su Dazn e sull'app di Dazn.

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Mondiali Mondiali 2026 colombia svizzera
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