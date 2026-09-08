Coni e Sisal insieme per l'Italia Team, Buonfiglio: "Modello italiano ha convinto Governo"

Coni e Sisal insieme per sostenere lo sport olimpico italiano e l'Italia Team. È stata presentata oggi, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, la partnership che si fonda su una visione condivisa: il ruolo dell’Italia tra le grandi nazioni dello sport rappresenta un patrimonio da preservare e rafforzare. Al centro della partnership c'è “Win for Italia Team”, la nuova lotteria numerica a totalizzatore nazionale, che prenderà il via il prossimo 28 settembre. Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al Coni per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell'Italia Team. L’iniziativa si inserisce in un modello consolidato a livello internazionale, in cui il gioco legale e regolamentato rappresenta uno strumento di supporto a finalità di interesse collettivo, contribuendo al finanziamento di progetti che generano valore per la comunità e per il sistema sportivo. Alla presentazione della collaborazione sono intervenuti il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il Ceo di Sisal e Flutter Southern Europe & Africa, Roberto Di Fonzo, e il Segretario Generale del Coni, Carlo Mornati.

"Questo è stato il primo progetto di cui mi sono occupato quando sono eletto Presidente del Coni. Il Segretario Generale Carlo Mornati ci ha dedicato molto tempo, come le squadra di Sisal e Adm. Dopo 23 anni, riprendiamo la tradizione attraverso un gioco i cui benefici verranno riversati sull’attività sportiva”, ha dichiarato Luciano Buonfiglio. "Lo scoglio era far passare questo messaggio al Governo e ci hanno dato una mano le nostre atlete e i nostri atleti che hanno continuato a vincere, partendo dai Giochi Olimpici di Tokyo, passando per Parigi, Milano-Cortina, i tanti Campionati del Mondo ed Europei, per finire ai Giochi del Mediterraneo. Una sequenza di vittorie che hanno convinto il Governo a continuare a sostenere il nostro modello, grazie al Ministro Giorgetti che ha riconosciuto concretamente una credibilità certificata dai risultati. Riprendiamo questo gioco sportivo", ha proseguito il numero uno dello sport italiano.

“Da sempre siamo al fianco dello sport italiano e oggi siamo orgogliosi di avviare, insieme al Coni, una collaborazione che guarda al futuro”, ha dichiarato Roberto Di Fonzo, Ceo di Sisal e Flutter Southern Europe & Africa. “Mettiamo a disposizione la forza della nostra rete, la capacità di innovazione e l’esperienza maturata nel tempo per sostenere in modo concreto e continuativo il movimento olimpico italiano, contribuendo a promuoverne la crescita, la competitività e i valori. Se vogliamo che il movimento olimpico italiano permanga ai vertici dobbiamo creare le condizioni affinchè i nostri talenti continuino a fare quello che stanno facendo e deve esserci chi fornisce i mezzi, da qui nasce questo progetto di lungo periodo. In questo progetto Sisal ha fatto quello che sa fare: mettere insieme innovazione, tecnologia e intrattenimento di qualità", ha spiegato Di Fonzo. "Il nuovo gioco, non particolarmente complesso, genera del valore. Nel 2026 vogliamo contribuire allo sviluppo dello sport e supportarlo. Quando la collaborazione tra pubblico e privato si incontrano con obbiettivi chiari, ci sono tutti i presupposti per creare un progetto con valore sostenibile".

La collaborazione tra Coni e Sisal rappresenta una storica sinergia tra sport e impresa, un percorso che oggi evolve per rafforzare l'eccellenza olimpica italiana e contribuire a costruirne il futuro. "È stato un cammino lungo, ci abbiamo messo quasi sette anni, ma molto significativo. Il progetto è nato con Sisal, partner storico del Coni, siamo cresciuti come movimento sportivo grazie al totocalcio. L'idea era quella di trovare il modo di promuovere lo sport italiano, la squadra olimpica, visto che c’è un processo di avvicinamento di 4 anni. Sembra un piccolo Superenalotto", ha concluso Carlo Mornati.