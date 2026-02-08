circle x black
Cerca nel sito
 

Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio

Episodio arbitrale nel big match della 24esima giornata

Juan Cabal - Afp
Juan Cabal - Afp
08 febbraio 2026 | 21.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Juventus-Lazio. Oggi, domenica 8 febbraio, nel big match dell'Allianz Stadium, valido per la 24esima giornata di Serie A, la squadra di Spalletti ha reclamato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, per un contatto in area tra Juan Cabal e Mario Gila. Succede tutto al 27' del primo tempo: al termine di una bella azione personale, Cabal salta un avversario ed entra in area, ma viene steso dall'intervento del difensore biancoceleste, rimanendo a terra dolorante.

Le immagini mostrano come il colombiano abbia provato a saltare lo spagnolo spostandosi il pallone, ma, continuando la sua corsa, si sia scontrato proprio con Gila, che non fa movimenti verso l'avversario ma, di fatto, gli nega la possibilità di arrivare in porta. Il gioco poi prosegue con il pallone che arriva a Koopmeiners, che calcia da fuori e segna, ma l'arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco di Thuram, giudicata attiva in quanto ostruisce la visuale di Provedel.

Le proteste bianconere proseguono, con i giocatori, e Spalletti in panchina, che circondano l'arbitro chiedendo l'intervento del Var. Il direttore di gara Guida però, dopo pochi secondi, conferma la sua decisione e fa riprendere il gioco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus lazio juventus lazio juventus lazio rigore cabal gila rigore
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza