Il siparietto è andato in scena durante i festeggiamenti per il quarto scudetto

Antonio Conte resta al Napoli? Dopo aver vinto lo Scudetto, il tecnico azzurro non ha ancora deciso se rimanere sulla panchina partenopea oppure se guardarsi intorno e cercare un'opportunità durante il mercato estivo. Dal canto suo il presidente Aurelio De Laurentiis si è detto sereno, forte del contratto di tre anni, e firmato soltanto lo scorso giugno, che lega Conte al Napoli.

Ma il futuro di Conte tiene comunque in ansia i tifosi azzurri, che in massa stanno chiedendo all'ex tecnico, tra le altre, di Juventus e Inter di rimanere. Tra loro anche alcuni tifosi 'speciali' come Salvatore Esposito e Marco D'Amore, attori noti per la serie tv 'Gomorra', e Peppe Iodice, tutti tifosissimi del Napoli. Durante i festeggiamenti immediatamente successivi alla vittoria con il Cagliari, sono scesi sul campo del Maradona e hanno abbracciato Conte urlandogli a gran voce di rimanere.

"Tonììì nun te ne 'e a ij" 🔊



Peppe Iodice le sta provando proprio tutte con Antonio Conte



— Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) May 24, 2025

La risposta dell'allenatore, dal canto suo, è stata una risata e una citazione, ovviamente in napoletano tratta proprio da Gomorra: "Ce ripigliamm‘ tutt‘ chell che è ‘o nuost", ovvero "Ci riprendiamo tutto quello che è nostro". Un messaggio che potrebbe far ben sperare i tifosi partenopei.