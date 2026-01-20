circle x black
Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Impegno europeo in trasferta per la squadra di Antonio Conte

McTominay - Fotogramma/IPA
20 gennaio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo il Napoli in Champions League. Oggi, martedì 20 gennaio, la squadra di Conte vola in trasferta in Danimarca per affrontare il Copenhagen nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Conte ha al momento 7 punti in classifica dopo 6 giornate e va a caccia dei punti decisivi per il passaggio al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Copenhagen-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Copenhagen-Napoli, in campo stasera alle 21:

Copenhagen (4-2-3-1) Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte

Copenhagen-Napoli, dove vederla

La partita di Champions di oggi tra Copenaghen e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in straming su Sky Go e NOW.

