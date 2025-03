Dominio elvetico in Norvegia. All'azzurro non riesce il bis dopo il successo di ieri

Seconda tripletta stagionale in discesa per la Svizzera. A Kvitfjell, dopo il successo di ieri di Dominik Paris, vince il campione del mondo Franjo Von Allmen (1'45"46). Dietro di lui Marco Odermatt (a 28 centesimi) e Stefan Rogentin (a 38 centesimi). Risultati che lasciano tutto ancora per la Coppa di specialità.

Paris: "Non ho sciato bene"

"Oggi le sensazioni erano migliori, ma non ho sciato bene. Con questa visibilità ho fatto fatica" ha spiegato Paris ai microfoni della Rai dopo la gara. L'azzurro ha poi commentato la tripletta elvetica: "Non sono riuscito a essere a tempo sulle onde della pista. Dobbiamo darci da fare per battere gli svizzeri".