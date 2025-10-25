circle x black
Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per la Dea nell'ottava giornata di Serie A

25 ottobre 2025 | 07.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Atalanta. il club bergamasco sfida oggi, sabato 25 ottobre, la Cremonese in trasferta allo Zini di Cremona - in diretta tv e streaming - nell'ottava giornata di Serie A. La Dea è reduce da un doppio pareggio, in entrambi i casi per 0-0 in casa, prima con la Lazio in campionato e poi con lo Slavia Praga in Champions League.

La squadra di Nicola ha invece pareggiato per 1-1 contro l'Udinese. L'Atalanta si trova al momento all'ottavo posto in classifica con 11 punti, una sola lunghezza in più proprio della Cremonese, che dopo un ottimo avvio di stagione si trova decima a quota 10.

Cremonese-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cremonese e Atalanta è in programma oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Lookman All. Juric

Cremonese-Atalanta, dove vederla in tv

Cremonese-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

