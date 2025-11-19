circle x black
Cerca nel sito
 

Cristiano Ronaldo a cena con Trump alla Casa Bianca - Il Video

Il fuoriclasse portoghese ha cenato con il presidente americano e il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman

Donald Trump e Cristiano Ronaldo - X
Donald Trump e Cristiano Ronaldo - X
19 novembre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una cena di lusso alla Casa Bianca. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e... Cristiano Ronaldo, insieme allo stesso tavolo. Accanto a loro (tra gli altri) la first lady Melania Trump, il vicepresidente JD Vance, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman e il ceo di Apple Tim Cook. Ma perché? Il fuoriclasse portoghese è stato uno dei super ospiti invitati alla cena di stato organizzata dallo staff del presidente americano in onore di Mohammed bin Salman, arrivato negli States per discutere una serie di accordi di politica internazionale con Trump. Cristiano Ronaldo, che da due anni gioca nell'Al Nassr, in Arabia, è anche ambasciatore del paese nel mondo (come prevede il suo faraonico contratto) e la sua presenza si lega dunque a questo aspetto.

Tra i tanti ospiti presenti alla Casa Bianca, anche Elon Musk e il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Donald Trump Casa Bianca Ronaldo Donald Trump Ronaldo Cristiano Ronaldo
Vedi anche
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza