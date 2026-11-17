Quando si tratta di difendere il figlio, Dolores Aveiro non fa sconti a nessuno. La madre di Cristiano Ronaldo è tornata a parlare pubblicamente delle vicende che hanno coinvolto il fuoriclasse portoghese e, questa volta, le sue dichiarazioni sono state particolarmente dure nei confronti della Nazionale lusitana. In occasione dell'inaugurazione di un centro diurno dello Sporting Lisbona destinato a portare il suo nome, la signora Aveiro ha commentato senza nascondere la propria soddisfazione per la sconfitta per 4-1 della squadra di Jorge Jesus a Braga contro la Danimarca. "Cosa ho pensato della partita della nazionale? Che è stata una sconfitta meritata. Ne sono stata contenta". Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni e che trovano la loro spiegazione nel modo in cui, secondo lei, è stato gestito l'addio di suo figlio alla Nazionale. "Cristiano è triste per come ha lasciato la Nazionale perché lo hanno ingannato. Non è stato rispettato, nemmeno dai suoi colleghi".

Il tributo a CR7 non convince la mamma

Nel mirino di Dolores Aveiro è finita anche la scelta della federazione portoghese sulle celebrazioni dedicate al campione. "L'omaggio doveva essere fatto davanti a lui, non senza di lui. L'omaggio vero si terrà qui all’Alvalade con lo Sporting", ha dichiarato, lasciando intendere che sarà proprio il club che ha lanciato Cristiano Ronaldo a rendere al giocatore il riconoscimento che, a suo giudizio, merita. Non è mancata neppure una battuta sul rapporto con Jorge Jesus, attuale commissario tecnico del Portogallo. Alla domanda sul legame con l'allenatore ha liquidato l'argomento con poche parole: "Il mio rapporto con Jorge Jesus? È uguale al vostro".

La risposta di Jorge Jesus: "Una madre difende sempre il figlio"

Le dichiarazioni della madre di CR7 non sono passate inosservate e sono arrivate rapidamente all'attenzione di Jorge Jesus. Il selezionatore portoghese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Galles, ha preferito non alimentare la polemica, scegliendo una risposta improntata al rispetto. "Ora devo rispondere alla madre di Cristiano Ronaldo? Una madre è una madre, non c'è niente da dire, capisco le sue dichiarazioni. La devo solo rispettare, perché una madre difende sempre il proprio figlio fino alla morte. È una madre molto cara che ha sofferto tanto per crescere i suoi figli".