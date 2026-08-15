circle x black
Cerca nel sito
 

Nuoto, Curtis vince bronzo e rivela: "Mi ha scritto Sinner, ho urlato"

L'atleta azzurra ha conquistato un'altra medaglia agli Europei di Parigi

Sara Curtis e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Sara Curtis e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
15 agosto 2026 | 21.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner pazzo di... Sara Curtis. Oggi, sabato 15 agosto, la nuotatrice italiana conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri stile libero, firmando un terzo posto da record negli Europei di Parigi con primato italiano, chiudendo la gara in 23.99 dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso. Prestazioni e risultati che hanno richiamato l'attenzioni di tutti, anche del numero 1 del mondo.

Sinner infatti, dopo l'oro conquistato da Curtis, ha voluto scrivere un messaggio alla giovane nuotatrice azzurra: "Quando mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato! Non ci potevo credere", ha ammesso Sara dopo il bronzo conquistato a Parigi.

Che il tennista azzurro stia seguendo con grande interesse gli Europei di nuoto era chiaro già da alcuni 'indizi' social: Sinner ha infatti iniziato a seguire su Instagram, oltre a Curtis, anche Simona Quadarella e Thomas Ceccon, grandi protagonisti della rassegna continentale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner curtis sara curtis europei nuoto
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza