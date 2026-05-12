Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0, in una partita maratona da due ore e 25 minuti. Ai quarti di finale Darderi affronterà il giovane spagnolo Rafael Jodar.

Approccio negativo per Darderi, che subisce un break dopo l'altro e concede facilmente il primo set a Zverev. Tutto sembra avviato verso la sua conclusione, ma l'azzurro reagisce e regge l'urto degli scambi con il numero 3 del mondo, riuscendo a portare il secondo parziale al tie break. Ne nasce un botta e risposta interminabile, risolto 12-10 da Darderi.

La botta, per Zverev, è forte. Il tedesco perde certezze e fiducia, mentre il Pietrangeli è una bolgia tutta azzurra, e così Darderi trova una serie di break prendendosi il gusto di rifilare un 'bagel' al tedesco, battuto 6-0 e fuori da Roma dopo i quarti di finale dello scorso anno.