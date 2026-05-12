Il tennista azzurro ha battuto il tedesco in tre set negli ottavi del Masters 1000 di Roma
Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0, in una partita maratona da due ore e 25 minuti. Ai quarti di finale Darderi affronterà il giovane spagnolo Rafael Jodar.
Approccio negativo per Darderi, che subisce un break dopo l'altro e concede facilmente il primo set a Zverev. Tutto sembra avviato verso la sua conclusione, ma l'azzurro reagisce e regge l'urto degli scambi con il numero 3 del mondo, riuscendo a portare il secondo parziale al tie break. Ne nasce un botta e risposta interminabile, risolto 12-10 da Darderi.
La botta, per Zverev, è forte. Il tedesco perde certezze e fiducia, mentre il Pietrangeli è una bolgia tutta azzurra, e così Darderi trova una serie di break prendendosi il gusto di rifilare un 'bagel' al tedesco, battuto 6-0 e fuori da Roma dopo i quarti di finale dello scorso anno.