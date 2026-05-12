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Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il tedesco negli ottavi degli Internazionali

Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
Luciano Darderi - Ipa/Fotogramma
12 maggio 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi a caccia dell'impresa contro Alexander Zverev. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il tedesco negli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026. Darderi arriva al match dopo aver battuto, all'esordio del Masters 1000 di Roma, Hanfmann ed essersi ripetuto con Paul nel terzo turno. Zverev invece ha superato Altmaier e Blockx.

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Darderi-Zverev, orario e precedenti

La sfida tra Darderi e Zverev è in programma oggi, martedì 12 maggio, non prima delle ore 14, con il match che è fissato come terzo del programma diurno della BNP Paribas Arena. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, quando il tedesco riuscì a battere in due set l'azzurro nel terzo turno degli Internazionali 2024.

Darderi-Zverev, dove vederla in tv

Darderi-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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