Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: "Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine", ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

La lettera di De Bruyne

"Niente di quello che sto per scrivere è felice, ma nella vita di un calciatore sappiamo che questo giorno primo o poi arriva. Quel giorno è arrivato e meritate di saperlo prima da me", ha scritto De Bruyne rivolgendosi direttamente ai tifosi del City, "il calcio mi ha guidato da voi e da questa città. Rincorrendo il mio sogno, non immaginando come questa esperienza avrebbe cambiato la mia vita. Questo club, queste persone, mi hanno dato tutto. E quindi non ho avuto scelta se non dare tutto a mia volta".

"Che ci piaccia o no, è il momento di dirci addio. Io e la mia famiglia siamo grati per quello che questo posto ha rappresentato per noi. 'Manchester' farà sempre parte del passaporto dei miei figli, e soprattutto dei nostri cuori. Questa sarà sempre casa nostra", ha continuato De Bruyne, "non potremo mai ringraziare club, staff, compagni di squadra, amici e familiari abbastanza per questi dieci anni. Ogni storia arriva alla sua fine, ma questo rimarrà per sempre il suo capitolo migliore. Godiamoci gli ultimi momenti insieme".

Stati Uniti, Arabia o Serie A?

Il futuro di De Bruyne è tutto da scrivere. A giugno il centrocampista belga sarà svincolato e su di lui ci sono tante squadre, anche dalla Serie A. Già in passato si era parlato di un possibile arrivo di De Bruyne in Italia. Il giocatore era entrato nel mirino del Napoli, ma anche della Juventus, spaventata però dalle richieste del Manchester City e dall'ingaggio del giocatore. Ora la situazione è cambiata. Il centrocampista interessa tanto anche all'Inter, da sempre attenta al mercato dei parametri zero, ma che in estate avvierà un processo di svecchiamento della rosa che potrebbe scontrarsi con l'eventuale acquisto del belga, 34 anni il prossimo giugno.

Più probabile per De Bruyne un approdo in Arabia Saudita, con diversi club che lo avevano già contattato nelle scorse sessioni di mercato, oppure in MLS. Stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista non disdegnerebbe un futuro negli Stati Uniti, dove poter giocare con meno pressioni e garantire una buona qualità della vita alla sua famiglia. Tra le squadre più interessate c'è San Diego e l'Inter Miami di Leo Messi.