circle x black
Cerca nel sito
 

De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli: "Calcio non esiste più"

L'allenatore rossoblu dopo l'episodio che determina il risultato

De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli:
07 febbraio 2026 | 22.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non so più che dire, non ce la faccio più. Il mio calcio non esiste più". Daniele De Rossi è un fiume in piena dopo il match che il suo Genoa ha perso 3-2 in casa contro il Napoli. La sfida è stata decisa da un rigore - a dir poco dubbio - che l'arbitro Massa ha assegnato in pieno recupero per un tocco lievissimo di Cornet su Vergara. Il centrocampista del Napoli è crollato a terra, l'arbitro è stato richiamato al Var e ha assegnato il penalty, trasformato da Hojlund.

"Noi non sappiamo più che dire e questo vale anche per i miei colleghi", dice l'allenatore del Genoa. "Non sappiamo cosa sia un chiaro errore che richiederebbe l'intervento del Var, questo episodio non lo è. Non sappiamo se basta passare sopra al piede dell'avversario per provocare un rigore o se serve un pestone per il fallo. Non sappiamo più nulla, il calcio che facevamo noi non esiste più", dice il tecnico.

"Ai giocatori dobbiamo dire di saltare con le mani dietro la schiena e di stare a un metro dall'avversario. Non so più nulla, non so nemmeno cosa sto allenando, che sport è. Se non otteniamo un rigore del genere, protestiamo: tutti vogliamo avere un vantaggio dal regolamento distorto che sta trasformando il gioco. Io alla fine ho ringraziato l'arbitro e me ne sono andato...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
genoa napoli rigore genoa napoli
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza